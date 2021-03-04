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عاجل.. السيسي: زيارة رئيس جمهورية غينيا بيساو لمصر فرصة مهمة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدين البلدين.

وأشاد الرئيس السيسي، بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو.

واعتبر الرئيس السيسي، أن زيارة رئيس جمهورية غينيا بيساو لمصر فرصة مهمة لتعزيز العلاقات في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب إفريقيا.

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