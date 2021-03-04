أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في روسيا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 11385 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 10535 أمس الأربعاء و10565 إصابة الثلاثاء).

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12.4% من المرضى الجدد.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2150 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (986 حالة).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 475 حالة وفاة، مقابل 452 وفاة أمس، فيما تماثل 16123 مريضا للشفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنها أجرت حتى اليوم أكثر من 112.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 343 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال نحو 546 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.