Advertisements

محافظ الجيزة يشهد تلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء حملة تطعيم المواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا وذلك بالمركز الصحي بميت عقبة بحي العجوزة، والذي تم تخصيصة ضمن عددا من المراكز الصحية الأخري بمحافظة الجيزة لاستقبال المواطنين.

أكد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا علي سلامتهم.

واطمئن المحافظ من المواطنين علي سهوله ويسر اجراءات تلقي اللقاح، فيما اشاد المواطنين بهذه الخطوة في طريق الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها مثمنين جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وعبر المواطنون عن فرحتهم موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ خلال متابعته علي التسهيل علي المواطنين، وتذليل كافة العقبات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرا انه تم تحديد عددا من المراكز لتلقي اللقاح بالمحافظة وهم مركز المصل واللقاح من الساعة التاسعة صباحا الي التاسعة مساءا والمركز الطبي بدهشور والمركز الصحي بميت عقبة والمركز الصحي بالاخصاص بالصف من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء.

أخبار تهمك

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ 39 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعة و 13 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 18 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات