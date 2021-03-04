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فوز 23 مشروعا بجامعة الإسكندرية بتمويل أكاديمية البحث العلمي
الخميس 04/مارس/2021 - 12:36 م
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن فوز 23 مشروعًا من مشروعات الفرق البحثية لطلاب جامعة الإسكندرية، بالتمويل من أكاديمية البحث العلمى من خلال مبادرة بدايتي، موضحًا أن هذه المشروعات تضم 186 طالب بإجمالى تمويل مليون ومائتين ستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعين جنيه مصريًا.
ولفت إلى أن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة (تايكو)، كان قد أعلن فى شهر نوفمبر الماضية عن فتح باب التقدم لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعة.
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