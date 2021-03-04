"تموين الإسكندرية" تعلن مشاركة 316 محلا في الأوكازيون الشتوي

أصدرت مديرية التموين بالإسكندرية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، اليوم، عدد 316 تصريح مشاركة للمحلات المشتركة بالأوكازيون.





وجاء ذلك بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات خلال فترة الأوكازيون الشتوي حفاظا على حقوق المواطنين في التخفيضات المعلنة.





وأشارت خلال البيان الصادر المديرية اليوم، إلى أنه تم تحرير عدد 35 محضر لمحلات مخالفة لم تتقدم لاستخراج تصاريح مشاركة، وتم تحرير عدد 6 محاضر إقامة أوكازيونات وهمية.





يذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار وزاري بمد فعاليات الأوكازيون الشتوي لينتهي يوم 28 مارس بدلا من 7 مارس كما كان مقررا له دفعا للحراك التجاري الذى يحدث في الأسواق وتنشيطا للتجارة الداخلية.



