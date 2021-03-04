الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان بصاروخ باليستي

أدانت الإمارات، محاولة الحوثيين استهداف جازان بصاروخ باليستي، صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان جنوبي السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وقد قال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.