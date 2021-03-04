دورة في المهارات الإعلامية لأئمة بورسعيد

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الدورة التدريبية الثامنة والثلاثين في المهارات الإعلامية الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف بورسعيد، بمقر كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.



