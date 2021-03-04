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دورة في المهارات الإعلامية لأئمة بورسعيد
الخميس 04/مارس/2021 - 12:44 م
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الدورة التدريبية الثامنة والثلاثين في المهارات الإعلامية الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف بورسعيد، بمقر كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.
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