Advertisements

"صحة البحر الأحمر": بدء تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للقاح كورونا اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، إنه سيتم البدء في أعمال تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الساعة الثالثة عصرا اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان، أن أعمال التطعيم سوف تتم بالوحدة الصحية بالأحياء لكونها وحدة صحية حديثة ومجهزة وبها أماكن للانتظار وكذلك مجهزة لذلك والتي تقع شمال مدينة الغردقة. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له، أن سيتم تطعيم من قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا مجانا تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالبدء بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كرونا بالوحدة الصحية بالأحياء.

كما أشار إلى أن سيتم البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم في تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب، وذلك سيتم تحديده تلقائيا بناء على ما يتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على الموقع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاح كورونا كبار السن صحة البحر الاحمر بوابة الفجر الفجر البحر الاحمر

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعة و 13 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ 39 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعة و 21 دقيقة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 18 ساعة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات