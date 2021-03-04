"صحة البحر الأحمر": بدء تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للقاح كورونا اليوم

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، إنه سيتم البدء في أعمال تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الساعة الثالثة عصرا اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.





وقال وكيل وزارة الصحة والسكان، أن أعمال التطعيم سوف تتم بالوحدة الصحية بالأحياء لكونها وحدة صحية حديثة ومجهزة وبها أماكن للانتظار وكذلك مجهزة لذلك والتي تقع شمال مدينة الغردقة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له، أن سيتم تطعيم من قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كرونا مجانا تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالبدء بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.





وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية وذلك من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كرونا بالوحدة الصحية بالأحياء.



