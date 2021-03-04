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"تعليم الإسكندرية": لا شكاوي من امتحانات الصف الثاني الثانوي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أكد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن طلاب الصف الثاني الثانوي قاموا بالدخول على منصة الامتحانات دون حدوث أي مشكلات وبشكل منتظم.
وأشار سعد، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوى المتقدمين للامتحان ٤٠٥٩١ طالبا وطالبة.
وأضاف أن امتحان الصف الثاني الثانوي بدأ في تمام الساعة العاشرة، وأن متابعة الامتحان سوف تتم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للاستجابة السريعة لأى شكاوى من أبنائنا الطلاب.
كما أكد سعد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام التام بالكمامات، والتباعد والمسح الحرارى والتعقيم قبل وبعد كل امتحان.
في سياق متصل، تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، امتحانات الصف الثاني الإعدادي والصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال سعد إن طلاب الصف الثاني الإعدادي أدوا امتحان واحد لكافة التخصصات، وتم متابعة أى مستجدات خاصة بامتحان الصف الثانى الإعدادي من غرف عمليات الإدارات وانتهت الامتحانات في تمام الساعة الحادية عشرة دون حدوث أية مشكلات تذكر.

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