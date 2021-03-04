تفاصيل انطلاق حملات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا



تخطو الدولة المصرية بخطوات جادة نحو انطلاق حملات التطعيم بلقاح كورونا، حيث بدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، صباح اليوم الخميس، على مستوى الجمهورية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن انطلاق حملات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا.



تطعيم كبار السن

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية.



جاء ذلك بمرافقة كل من هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.



موعد التطعيم

ويجرى تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بشكل متصل في جميع مستشفيات الجمهورية دون انقطاع حتى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.



وتقوم الدولة حاليًا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.



وكانت وزارة الصحة أطلقت الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات كورونا مطلع الأسبوع الجاري؛ http:www.egcovac.mohp.gov.eg.



وجاءت الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قسطرة مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.



وخصصت وزارة الصحة، مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.



وتخضع التطعيمات لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، حيث أثبتت الدراسة فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.