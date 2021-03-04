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حالة الطقس اليوم تتصدر تريند جوجل.. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار

الخميس 04/مارس/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
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تصدرت حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 4 من مارس لعام 2021 ميلاديا تريند جوجل في مصر، وهذا بعدما كشفت الأرصاد الجوية عن مناطق سقوط الأمطار اليوم.

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم، وعن حالة الرياح فتكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، ومعتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم.. مناطق سقوط الأمطار
وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس اليوم، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش" على فترات متقطعة "60% تقريبا"، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد على فترات متقطعة "40% تقريبا".

حالة الطقس اليوم.. شبورة مائية
وعن حالة الطقس اليوم، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 20 11
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 20 12
بلطيم 20 13
مطروح 18 12
السلوم 19 08
سيوة 19 08
بورسعيد 19 12
دمياط 19 12
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الاسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 18 09
رفح 17 09
رأس سدر 21 12
نخل 17 07
نويبع 20 15
طابا 20 12
كاترين 14 05
الطور 20 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 22 10
الأقصر 22 10
أسوان 23 11
ادفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 21 10
شلاتين 25 15
أبو رماد 25 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 17

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