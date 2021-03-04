في اليوم الأول من التطعيم بلقاح كورونا.. 9 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين

شهدت الساعات الاولي من صباح اليوم، بدء حملة التطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.



وفي هذا الصدد كشفت الحكومة عن عدة أخبار سارة بشأن لقاح فيروس كورونا.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات بشأن لقاح فيروس كورونا:



الدولة تقوم بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات:



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.



زيادة أعداد المواطنتين خلال الفترة المقبلة:



وأشار رئيس الوزراء الي أنه سيتم العمل على زيادة أعداد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاحات المختلفة خلال الفترة المقبلة.



مصر أول دولة في القارة الافريقية تبدأ التطعيم:



أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر هي أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية، كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح في القارة.



الفئات المستحقة:



وحددت الوزيرة الفئات المستحقة، وهم مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكُلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.



مكاتب مخصصه لتسجيل:



كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.



زيادة مراكز التطعيم مع زياده لقاحات:



ونوهت وزيرة الصحة، إلى أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وسيتم زيادة تلك المراكز تباعًا مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر، كما سيتم العمل على زيادة الفئات المستهدفة، بالتزامن مع الحصول على المزيد من شحنات تلك الجرعات.



الجرعة الأولي لقاح سينوفارم:



وأعلنت الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.



موعد الجرعة الثانية من لقاح:



وكشف وزيرة الصحة أنه يتلقى الحاصلون على لقاح " استرازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا ( 3 أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.



عيادات خاصة لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات:



ولفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

