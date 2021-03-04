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الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:52 م
زوارق إسرائيلية
زوارق إسرائيلية
وكالات
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أصدر الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بياًنا قال فيه إن زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد.

 

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن الجيش اللبناني إن "زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق أمس  المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار ولمدة أربع دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

 

وأضاف الجيش اللبناني: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وتخرق إسرائيل، بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة  بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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