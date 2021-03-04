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بدء التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وحددت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 3 مقرات للتطعيم وهى "المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالعطارين، وحدة طب أسرة المفروزة بمينا البصل، ووحدة طب أسرة العمراوي بالمنتزه".

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إنه تقرر تطعيم 100 شخص فقط في اليوم الأول بكل مركز، مشيرا إلى زيادة العدد لـ 288 يوميا بكل مركز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح  أنه سيجري تخصيص فرقتين طبيتين بكل مركز، لتقديم الخدمات المطلوبة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتا إلى أن التطعيم مستمر من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا طول الأسبوع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه يجرى تطعيم المسجلين على برنامج وزارة الصحة لراغبي الحصول على اللقاح، منوها أنه جرى تجهيز طابق كامل بالمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة ليكون واحد من ثلاث مقرات لبرنامج اللقاح ضد فيروس كورونا بالإسكندرية.
بدء التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية (صور)
بدء التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية (صور)
بدء التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية (صور)
بدء التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية (صور)
بدء التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية (صور)
بدء التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية (صور)

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