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بهاء أبو شقة: التعددية الحزبية أساس الديمقراطية (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، إننا أمام نص دستوري يقوم على التعددية السياسية والحزبية، وهو نص المادة 5 من الدستور التي تنص على ﻳﻘﻮﻡ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺪاوﻝ اﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.

وأضاف "أبو شقة"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbcمصر 2"، اليوم الخميس، أن تعدد الأحزاب هو أساس الديمقراطية، حيث أن الديمقراطية تقوم على الرأي والرأي الأخر، منوهًا بأن الحزب السياسي الحقيقي لا بد أن يتكون متلاحمًا مع الجماهير.

وتابع رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء دولة حديثة وتحقيق مشروع التنمية، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يهم الدولة المصرية بالكامل، موضحًا أن الأزهر الشريف هو الجهة التي تصدر رأيها الشرعي في قانون الأحوال الشخصية

وأكد، أن الزيادة السكانية تهدد أي تنمية حقيقية تحدث، وهذه الظاهرة تستلزم تصدي الجميع لها.

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