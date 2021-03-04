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غدًا.. مسرحية "مهراجا هندي" من "اللوكاندة" على DMC

الخميس 04/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرض منصة "WATCH iT"، و قناة "dmc" غدًا مسرحية "مهراجا هندي" ضمن أحداث مسرحية "اللوكاندة"، وهي من إنتاج شركة "سينرجي" وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسرحية "اللوكاندة" من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.

بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

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