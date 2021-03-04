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مطار القاهرة يسير اليوم 192 رحلة جوية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، عن تسيير 192 رحلة جوية، على مدار 24 ساعة، إلى عدة وجهات ينقل خلالها حوالى 19810 ركاب مابين سفر ووصول

وقال شركة مصر للطيران، إن المطار سيستقبل اليوم 93 رحلة على متنهم 10606 ركاب، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 99 رحلة على متنهم حوالى 9204 ركاب.
 
وأكدت الشركة، أن وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج أسطنبول أكرا البحرين جده المدينة مسقط إنجمينا أديس أبابا دمشق الدار البيضاء نيروبى لاجوس عنتيبى بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى الخرطوم عدن، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.
 
وتلتزم المطارات المصرية، بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.
 
ويشمل القرار، المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.
 
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا، فى حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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