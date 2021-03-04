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إلغاء مجازاة باحث "بالاستشعار عن بعد" لبرائته من أخذ سلفة بالمخالفة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة باحث بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمتضمن عقابه باللوم، لما نُسب اليه من صرف سلفة مؤقتة بقيمة ١٠ الاف جنيه لشراء بعض المستلزمات اللازمة للمشروع البحثي الذي كان يشرف عليه بالمخالفة للقانون، وذلك لعدم ثبوت التهمة المنسوبة له أو تحديدها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

أقام الطعن المسئول، وذكر أنه أُسند إليه الإشراف على مشروع بحثي بعنوان " نموذج وحدة التليمتري للقمر الصناعي"، وعام ٢٠١٥ وافق رئيس الهيئة على صرف سلفة مؤقتة له بمبلغ عشرة آلاف جنيه لشراء بعض المستلزمات والمعدات الفنية اللازمة للمشروع البحثي المذكور، وعلى الرغم من أن المتبع بخصوص المشاريع البحثية هو أن الباحث يقوم بصرف السلفة على المشروع، ثم يقوم بعد ذلك بتسويتها بمستندات شراء وفواتير تعتمد من الجهة المختصة، إلا أن النيابة الإدارية اعتبرت هذا التصرف مخالف للقانون، وتم التحقيق مع الطاعن، وقام بتقديم جميع المستندات التي تبرأه من التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه على الرغم من ذلك انتهى المحقق إلى طلب توقيع عقوبة اللوم عليه.

وثبت من استقراء مدونات التحقيق الذي أجري مع الطاعن، أنه جاء مبتسرًا وقاصرًا حيث خلا من توجيه ثمة اتهام أو مخالفة إلى الطاعن، وكل ما تم هو محاولة من المحقق لاستيضاح ماهية الواقعة المحالة إلى التحقيق وملابساتها من الطاعن، وإذ جاء هذا التحقيق مفتقدًا لمقوماته الموضوعية بحسبانه لم يتضمن مواجهة الطاعن بالاتهام الموجه إليه فضلًا عن تحقيق هذا الاتهام، ومن ثم يصبح التحقيق باطلًا لا يمكن أن يرتب أثرًا في توقيع الجزاء على الطاعن، ويكون قرار الجزاء المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق قد وقع باطلًا كذلك، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه.

واستندت المحكمة علي أن من حقوق الدفاع للمتهم، وجوب إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أيضًا بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه، وأن يكون ما يوجه للمتهم من اتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق أيضًا تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.

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