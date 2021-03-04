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الإمام الأكبر يستقبل سفير أستراليا بمقر مشيخة الأزهر

الخميس 04/مارس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير جلين مايلز، سفير استراليا بالقاهرة، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

أكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على تعزيز التعاون المشترك مع استراليا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية واستقبال الطلاب وتدريب الأئمة والوعاظ، مشيرا إلى أن الأزهر يحصن طلابه الوافدين بالفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي ونبذ الفكر المغلوط وترسيخ قيم السلام والتعايش، وهو ما يجعل دول العالم حريصة على إرسال طلابها إلى هذه المؤسسة العريقة ليكونوا دعائم للسلام والاستقرار المجتمعي في بلادهم.

من جانبه، أعرب السفير الاسترالي عن تقديره لدور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر الفكر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أن خريجي الأزهر في استراليا يحظون بالتقدير والاحترام، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع الأزهر والاستفادة من خبراته الدعوية ودوره العالمي والمحوري في مجال تعزيز الحوار والسلام بين أتباع الديانات، آملا زيادة عدد طلاب بلاده لدى الأزهر في المستقبل.

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