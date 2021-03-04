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عاجل.. تصريح مهم للسيسي بشأن سد النهضة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات والكوادر الوطنية في غينيا بيساو، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، اليوم الخميس، أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة.

وقال الرئيس السيسي، أنه أوضح محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة، وحرص مصر على التوصل لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.

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