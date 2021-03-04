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النصر يفشل في تسجيل بديل كيم جين سو

الخميس 04/مارس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجر الإعلامي محمد الدويش عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في فشل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لتسجيل محترف أجنبي بديل للكوري الجنوبي كيم جين سو.

وقال الدويش أن التقرير الخاص باللجنة الطبية الذي تضمن أن كيم جين سو لن يستطيع اللعب لمدة ستة أشهر بسبب الإصابة لا يعني أحقيته في تسجيل لاعب محترف.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب الدويش أن ما تحقق فقط موافقة طبية وليس موافقة على التسجيل ولابد من مخالصة كيم سو واللديل يكون انتهى عقد تسجيله في الانتقالات الشتوية.

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