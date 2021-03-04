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التعليم عن واقعة طالب البنطلون المقطع: هناك لائحة انضباط مدرسي
الخميس 04/مارس/2021 - 01:28 م
ريم محمود
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علق ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية على من يهاجمونه بسبب منعه طالب بالصف الثاني الاعدادى من دخول الامتحان بسبب إرتدائه «بنطلون مقطع».
وقال ناصر شعبان فى تصريح خاص هناك لائحة للإنضباط لابد وأن يلتزم بها الطلاب سواء أيام الامتحانات أو أيام الدراسة ووفقًا لبنود لائحة الانضباط تم منع الطالب من دخول الامتحان حتى يقوم بتغيير البنطلون، مؤكدًا أن والده قد جاء له ببنطلون أخر وإرتداه ودخل الامتحان فى الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
كانت قد إنتشرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعدما قام مدير مدرسة بالجيزة بمنع طالب من دخول الامتحان المجمع للصف الثاني الاعدادى لانه يرتدى «بنطلون مقطع» وهاجم بعض أولياء الامور هذا التصرف مؤكدين أن الملابس حرية شخصية وليس من حق وزارة التربية والتعليم منع الطالب من دخول امتحانه.
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