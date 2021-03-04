Advertisements

التعليم عن واقعة طالب البنطلون المقطع: هناك لائحة انضباط مدرسي

الخميس 04/مارس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
علق ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية على من يهاجمونه بسبب منعه طالب بالصف الثاني الاعدادى من دخول الامتحان بسبب إرتدائه «بنطلون مقطع».

وقال ناصر شعبان فى تصريح خاص هناك لائحة للإنضباط لابد وأن يلتزم بها الطلاب سواء أيام الامتحانات أو أيام الدراسة ووفقًا لبنود لائحة الانضباط تم منع الطالب من دخول الامتحان حتى يقوم بتغيير البنطلون، مؤكدًا أن والده قد جاء له ببنطلون أخر وإرتداه ودخل الامتحان فى الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

كانت قد إنتشرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعدما قام مدير مدرسة بالجيزة بمنع طالب من دخول الامتحان المجمع للصف الثاني الاعدادى لانه يرتدى «بنطلون مقطع» وهاجم بعض أولياء الامور هذا التصرف مؤكدين أن الملابس حرية شخصية وليس من حق وزارة التربية والتعليم منع الطالب من دخول امتحانه.

أخبار تهمك

حقيقة اقتراب كارتيرون من العودة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات