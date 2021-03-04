التعليم عن واقعة طالب البنطلون المقطع: هناك لائحة انضباط مدرسي

علق ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية على من يهاجمونه بسبب منعه طالب بالصف الثاني الاعدادى من دخول الامتحان بسبب إرتدائه «بنطلون مقطع».





وقال ناصر شعبان فى تصريح خاص هناك لائحة للإنضباط لابد وأن يلتزم بها الطلاب سواء أيام الامتحانات أو أيام الدراسة ووفقًا لبنود لائحة الانضباط تم منع الطالب من دخول الامتحان حتى يقوم بتغيير البنطلون، مؤكدًا أن والده قد جاء له ببنطلون أخر وإرتداه ودخل الامتحان فى الساعة التاسعة والنصف صباحًا.



