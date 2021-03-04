رحاب الجمل مع روبي في كواليس "شقة6"









شاركت الفنانة رحاب الجمل، صورة جديدة جمعتها بروبي في كواليس تصوير مسلسل "شقة 6".



ونشرت رحاب الجمل، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "مسلسل شقة 6.. رمضان 2021".





ويشارك فى بطولة المسلسل روبى، أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.



وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.