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العلاج الحر يغلق 10 منشآت طبية مخالفة في ملوي

الخميس 04/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تمكنت إدارة العلاج الحر التابعة للإدارة الصحية بمركز ملوى، جنوبي المنيا، من تحرير 10 محاضر إغلاق وتشميع لـ 10 منشآت طبية وذلك لمخالفة القوانين المنظمة لمزاولة.. يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتحت إشراف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،الدكتور محمد حسن مدير عام العلاج الحر بالمديرية

حيث تمكنت إدارة العلاج الحر والتي تضم كلا من: الدكتور عماد عبد العزيز حسن، مدير عام الإدارة الصحية، والدكتور محمد مصطفى فوزى مفتش علاج حر والدكتور البير انسى مفتش علاج حر من إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة للقوانين المنظمة للمزاولة جاء ذلك أثناء المرور علي المنشآت الطبية الخاصة والمستشفيات الخاصة بملوى.

تحررت المحاضر اللازمة وتم إخطار مديرية الصحية بالمنيا على أن يتم كافه المنشآت الخاصة لضمان تقديم أفضل خدمه للمواطنين.

معمل بدون ترخيص

وفى سياق متصل، تمكنت لجنة من الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا بالتنسيق مع الشرطة والإدارة الصحية، من ضبط أدوية مخصصة لوزارة الصحة، داخل معمل تحاليل غير مرخص أثناء القيام بتنفيذ قرار إداري بغلقه.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرًا من خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، بتمكن لجنة غلق المنشآت غير المرخصة برئاسة وحضور الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية، من ضبط 120 علبة كليكسان و13 علبة كالهيبارين خاص بهيئة الشراء الموحد، المخصصة لمستشفيات وزارة الصحة. وكشف التقرير أنه أثناء تنفيذ قرار الغلق وبفحص المحتويات تم العثور على الأدوية غير المرخص باستخدامها خارج مستشفيات وزارة الصحة
العلاج الحر يغلق 10 منشآت طبية مخالفة في ملوي
العلاج الحر يغلق 10 منشآت طبية مخالفة في ملوي
العلاج الحر يغلق 10 منشآت طبية مخالفة في ملوي
العلاج الحر يغلق 10 منشآت طبية مخالفة في ملوي
العلاج الحر يغلق 10 منشآت طبية مخالفة في ملوي
العلاج الحر يغلق 10 منشآت طبية مخالفة في ملوي

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