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بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي

الخميس 04/مارس/2021 - 01:30 م
محمد ضوه
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أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، البدء في تشغيل مركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد COVID-19 بمستشفى كفر شكر المركزي المطور حديثا، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال وكيل الوزارة: إن هناك مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية هما: مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزي، ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بدء اليوم الخميس، تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، للمواطنين الذين قد سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني.
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي
بالصور.. بدء تطعيم مواطني القليوبية بلقاح كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي

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مستشفى كفر شكر المركزي تلقي لقاح كورونا تلقى اللقاح الجرعه الاولى التطعيم ضد كورونا

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