قريبا.. أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي ونجمة الشهر

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قريبا.. أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي ونجمة الشهر
الخميس 04/مارس/2021 - 01:31 م
يارا أحمد
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تحل النجمة أصالة قريبا، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر على راديو إنرجي 92.1.
ومن المقرر أن تكشف أصالة فى البرنامج الذي تذاع حلقاته من 5 لـ 7 مساءا، عن مفاجآت عن حياتها الخاصة والعملية، ومشروعاتها الفنية المرتقبة، فى أحد حلقات نهاية الشهر الجاري.
ويعد هذا الحلقة المرتقبة من عيشها بإنرجي، أول حوار إذاعي لأصالة فى تاريخها.
وأعلن راديو إنرجي اختيار أصالة نجمة شهر مارس، وسيتم الاحتفال بها على مدار الشهر الجاري وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة ومكثفة.
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