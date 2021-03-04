قريبا.. أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي ونجمة الشهر













تحل النجمة أصالة قريبا، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر على راديو إنرجي 92.1.





ومن المقرر أن تكشف أصالة فى البرنامج الذي تذاع حلقاته من 5 لـ 7 مساءا، عن مفاجآت عن حياتها الخاصة والعملية، ومشروعاتها الفنية المرتقبة، فى أحد حلقات نهاية الشهر الجاري.

ويعد هذا الحلقة المرتقبة من عيشها بإنرجي، أول حوار إذاعي لأصالة فى تاريخها.





وأعلن راديو إنرجي اختيار أصالة نجمة شهر مارس، وسيتم الاحتفال بها على مدار الشهر الجاري وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة ومكثفة.