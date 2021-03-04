انطلاق حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الشرقية





انطلقت اليوم حملة تطعيم المواطنين من كبار السن بلقاح كورونا في محافظة الشرقية.



وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الامراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مكتب صحة ثان الزقازيق بالمستلزمات الطبية اللازمة والاطمئنان علي كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ علي سلامة الطعام.



وأشار إلى تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والتشديد علي الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والامراض المعدية والحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع