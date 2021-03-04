عاجل.. أول رد فعل من جالطة سراي بشأن طرد مصطفى محمد





إتخذ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي قرار بشأن واقعة طرد الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق من لقاء أنقرة جوجو يوم أمس في بطولة الدوري التركي.





وقالت صحيفة تاكفيم التركية أن جالطة سراي بصدد التقدم بطلب رسمي من أجل إلغاء العقوبة خاصةً وأن اللعبة لا تستحق الحصول على بطاقة حمراء من الأساس.





في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة أن النادي التركي سوف يقدم إعتراضًا على واقعة الطرد بعد أن اعتبروا الأمر بمثابة الظلم للدولي المصري.





وفي حالة تأكيد البطاقة سيغيب مصطفى محمد عن مباراتي جالطة سراي ضد سيفاس سبور وقيصري سبور في الجولتين القادمتين التاسعة والعشرين والثلاثين.