Advertisements

عاجل.. أول رد فعل من جالطة سراي بشأن طرد مصطفى محمد

الخميس 04/مارس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إتخذ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي قرار بشأن واقعة طرد الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق من لقاء أنقرة جوجو يوم أمس في بطولة الدوري التركي.

وقالت صحيفة تاكفيم التركية أن جالطة سراي بصدد التقدم بطلب رسمي من أجل إلغاء العقوبة خاصةً وأن اللعبة لا تستحق الحصول على بطاقة حمراء من الأساس.

في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة أن النادي التركي سوف يقدم إعتراضًا على واقعة الطرد بعد أن اعتبروا الأمر بمثابة الظلم للدولي المصري.

وفي حالة تأكيد البطاقة سيغيب مصطفى محمد عن مباراتي جالطة سراي ضد سيفاس سبور وقيصري سبور في الجولتين القادمتين التاسعة والعشرين والثلاثين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طرد مصطفي انقرة جوجو

أخبار تهمك

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة اقتراب كارتيرون من العودة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جالطة سراي يهزم جوزتيبي بهدف نظيف في الدوري التركي

جالطة سراي يفوز بثلاثية على جينسيلزبري بالدوري التركي

موعد مباراة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو والقنوات الناقلة

بمشاركة مصطفى محمد.. التشكيل المتوقع لجالطة سراي ضد أنقرة جوجو في الدوري التركي

بمشاركة مصطفي محمد.. مشاهدة مباراة جالطة سراي وأنقرة جوجو في الدوري التركي بث مباشر بدون تقطيع

بث مباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة جلطة سراي وأنقرة جوجو في الدوري التركي مصطفي محمد goal يوتيوب kora live

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات