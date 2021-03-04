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دراسة تكشف عن ارتفاع حد الفقر في تركيا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أجرى اتحاد نقابات العمال التركي، دراسة عن تأثير الأزمة الاقتصادية في تركيا التي فاقمها جائحة كورونا بشكل بالغ على الأسر منخفضة الدخل.


وبحسب الدراسة التركية، بلغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من أربع أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة 2719 ليرة".

 

كما بلغ حجم النفقات الشهرية الضرورية الأخرى، التي تتضمن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8856 ليرة خلال شهر فبراير هذا العام.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن معدلات تضخم مستلزمات المطبخ، التي تعكس الحد الأدنى للجوع، سجلت زيادة شهرية بنحو 2.5% وزيادة سنوية بنحو 20.4%.

 

وقد ارتفع حد الجوع بنحو 67 ليرة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 462 ليرة مقارنة بشهر فبراير من عام 2020، بينما أرتفع حد الفقر بنحو 218 مقارنة بالشهر السابق وبنحو 1503 مقارنة بشهر فبراير من عام 2020

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دراسة تركيا ارتفاع حد الفقر أردوغان

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