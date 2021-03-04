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مواصلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار بالشرقية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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يواصل صندوق تحيا مصر بالشرقية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية الأورمان اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار.

انطلقت المبادرة من مقر النادي الثقافي الاجتماعي بمركز أبو حماد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء الكشف الطبي على المواطنين لعلاج أمراض العين والحد من ضعف وفقدان البصر بالمجان.

وتستهدف المبادرة نحو 600 مواطن ومواطنة بالسرقية، خلال الخميس والجمعة من كل أسبوع عن طريق قوافل طبية تجوب أرجاء زلمحافظة.
و تم تقليل الاعداد الي 50٪ نظرا للظروف الحاليه من جائحة كورونا والاخذ بالاحتياطات الإحترازيه.

وقد لقيت القافلة استقبالا واسعا من الأهالي، الذين أعربوا عن شكرهم البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على الإهتمام بصحة المواطنين، فيما وجهوا الشكر لصندوق تحيا مصر على الجهد المبذول في القافلة.


يذكر أن مبادرة “نور حياة” ينفذها صندوق تحيا مصر خلال 3 أعوام ونصف العام بتمويل قدره مليار جنيه، وتهدف إلى اجراء المسح الطبي لعدد 2 مليون مواطن في المناطق الاكثر احتياجا وكذلك التشخيص والفحص المبكر لما يقرب من عدد 10 مليون طالب بالمرحله الابتدائيه وتقدم الخدمات مجانا متحملا صندوق تحيامصر التكاليف كاملة.
مواصلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار بالشرقية
مواصلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار بالشرقية
مواصلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار بالشرقية
مواصلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار بالشرقية
مواصلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار بالشرقية
مواصلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار بالشرقية

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