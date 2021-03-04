محافظ المنيا يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي









شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي، وذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات.



وخلال زيارته للمستشفى، تابع محافظ المنيا مراحل حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع المحافظ، الى شرح لألية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.



وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.



ووجه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضي من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة من منازلهم الى المستشفى اذا تطلب الامر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الدعم والوسائل المتاحة للتيسير على أهالينا من كبار السن لتلقي اللقاح.



ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على ايه معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن15335