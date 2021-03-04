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رئيس الزمالك يوجه رسالة للاعبين قبل معركة الترجي

الخميس 04/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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عقد اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة.

وطلب رئيس النادي من اللاعبين، بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على الترجي وإسعاد جماهير الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، هو نفس موعد المباراة.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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