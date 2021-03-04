عاجل.. نقل مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس ان مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني والتي ستجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ستُلعب في مدينة بودابست في المجر يوم العاشر من شهر مارس.





وكان من المُنتظر أن تقام مباراة الفريقين في ملعب إستاد أنفيلد لكن بسبب قيود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تؤثر على السفر بين ألمانيا وإنجلترا تقرر أن تلعب المواجهة بنفس ملعب لقاء الذهاب بوشكاش أرينا.





وكان الريدز قد حققوا الفوز في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء من توقيع الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.