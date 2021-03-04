Advertisements
عاجل.. نقل مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا
الخميس 04/مارس/2021 - 01:36 م
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس ان مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني والتي ستجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ستُلعب في مدينة بودابست في المجر يوم العاشر من شهر مارس.
وكان من المُنتظر أن تقام مباراة الفريقين في ملعب إستاد أنفيلد لكن بسبب قيود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تؤثر على السفر بين ألمانيا وإنجلترا تقرر أن تلعب المواجهة بنفس ملعب لقاء الذهاب بوشكاش أرينا.
وكان الريدز قد حققوا الفوز في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء من توقيع الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements