التطرق لملف سد النهضة.. تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس غينيا

استقبال رئيس غينيا



استهلت زيارة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، في مصر، باستقباله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.



مباحثات منفردة



وشهد اللقاء، عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث أشار الرئيس أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.



الشراكة الاستراتيجية

وأكد السيسي، أن مباحثاته مع رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والانطلاق إلى آفاق أرحب وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب.



أزمة سد النهضة



وتطرق اللقاء، إلى تأكيد الرئيس، على موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.



عودة ريادة مصر لإفريقيا



وعلى الجانب الآخر، أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، عن سعادته بحضوره إلي القاهرة، في أول زيارة رسمية له لمصر منذ توليه الرئاسة، مخاطبًا الرئيس السيسى بقوله: "أنت أفريقي ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنتم تسيرون علي هذا الدرب".



وأضاف: "للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".



تبادل الخبرات مع مصر



وتطلع الرئيس، إلى تبادل الخبرات مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قائلًا: "إننا نتطلع إلي إعادة فتح سفارتنا في القاهرة، وفتح سفارة مصر في بلادنا، ونود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقاءها".



وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسى التعاون في المجالين الأمني والدفاعي.



استمرارًا لدوره الريادي في إفريقيا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، برئيس غينيا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطرق لملف سد النهضة وموقف مصر الثابت.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس غينيا بيساو.