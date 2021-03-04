رئيس الوزراء: نسعى لتأمين أكبر حجم من لقاحات كورونا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بمركز القطامية لحضور فاعليات أول يوم لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين.



وأوضح "مدبولي"، خلال تصريحات تليفزيونية والمذاعة عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، أنه تم بدء حملة تطعيم الأطباء والأطقم الرعاية الصحية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، واليوم تم البدء في إعطاء مجموعة من المواطنين لقاح كورونا، وهم الفئات الأولوية الأولى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم البدء في إعطاء الجرعة الأولى لهذه الفئة من المواطنين على مستوى الجمهورية.



وتابع، أن الدولة تأمن أكبر حجم من اللقاحات من جميع المصانع والشركات التي تم اعتماد المصل الخاص بهم من هيئة الدواء، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بطريقة علمية حيث يتم اختبار هذه اللقاحات من خلال الهيئة المصرية المعنية بهذا الموضوع في مصر وبعض إجازته يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات، ويتم استلام هذه اللقاحات وتوزيعها طبقًا للأولويات، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تشهد تطعيم أعداد أكبر.

