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بعد تصديق الرئيس .. أمين "الشيوخ": تحديد موعد استئناف الجلسات خلال ساعات

الخميس 04/مارس/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، ستصدر خلال ساعات قرار بموعد انعقاد الجلسات، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي لائحة المجلس، اليوم الخميس.


وقال "عتمان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الأمانة العامة للمجلس مستعدة لانعقاد الجلسات، والتى ستشهد الدعوة لإجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 14 لجنة نوعية، لاسيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس.

ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

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