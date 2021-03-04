Advertisements

أبرز قرارات المجمع المقدس خلال عام 2020

الخميس 04/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عن بدء انعقاد جلسات المجمع المقدس يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتي غدا الخميس بعد توقفها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يصدر المجمع المقدس توصيات جديدة وقرارت جديدة غدًا الخميس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز قرارات المجمع المقدس خلال عام 2020:

١-تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.

٢-توجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا.

٣-استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية.

٤-مشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة

٥-ناشد المجمع المقدس جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

٦-قرار الغلق التام للكنائس في مارس الماضى مع تعليق جميع الخدمات الكنسية والقداسات والأنشطة لمواجهة وباء كورونا.

٧-أعلن البابا تواضروس الثاني، عن إعادة فتح الكنائس مع فرض إجراءات الكنيسة الاحترازية بمشاورة المجمع المقدس بعد إصدار بيان بإغلاقها لتصدي لفيروس كورونا

٨- وفي شهر ستمبر العام الماضي قرر المجمع المقدس عودة القداسات والأنشطة ومدارس الاحد بنسبة 50%

أخبار تهمك

حقيقة اقتراب كارتيرون من العودة إلى الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة بعد ريمونتادا إشبيلية

منذ 40 دقيقة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات