أبرز قرارات المجمع المقدس خلال عام 2020

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عن بدء انعقاد جلسات المجمع المقدس يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتي غدا الخميس بعد توقفها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.



ومن المقرر أن يصدر المجمع المقدس توصيات جديدة وقرارت جديدة غدًا الخميس.



وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز قرارات المجمع المقدس خلال عام 2020:



١-تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي.



٢-توجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا.



٣-استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية.



٤-مشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة



٥-ناشد المجمع المقدس جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.



٦-قرار الغلق التام للكنائس في مارس الماضى مع تعليق جميع الخدمات الكنسية والقداسات والأنشطة لمواجهة وباء كورونا.



٧-أعلن البابا تواضروس الثاني، عن إعادة فتح الكنائس مع فرض إجراءات الكنيسة الاحترازية بمشاورة المجمع المقدس بعد إصدار بيان بإغلاقها لتصدي لفيروس كورونا



٨- وفي شهر ستمبر العام الماضي قرر المجمع المقدس عودة القداسات والأنشطة ومدارس الاحد بنسبة 50%

