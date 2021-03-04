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خلطات الشمندر لتخفيف الهالات السوداء والتخلص من التجاعيد.. جربيها

الخميس 04/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم طرق استخدام البنجر أو الشمندر للتخفيف والحد من الهالات السوداء، والحصول على بشرة نضرة خالية من المشاكل والشوائب العالقة بها والتخلص من التجاعيد.
 
وصفة الشمندر الأولى
عصير الشمندر المسلوق، وحليب بودرة وعسل.
قطن على شكل نصف قمر .
اخلطي المزيج وضعي بها القطن وثم في البراد مدة نصف ساعة
ضعي القطن على منطقة الهالات مدة 15 دقيقة .
اغسلي وجهك وشاهدي النتيجة.

وصفة الشمندر الثانية
احضري  شرائح الشمندر والقليل من السكر.
ضعي السكر على شريحة الشمندر ودلكيها على وجهك بطريقة دائرية.
بعدها اغسلي وجهك بماء فاتر.

وصفة الشمندر الثالثة
زبادي لبن.
شمندر مبروش.
اخلطي المزيج جيداً وطبقيه على جهك 20 دقيقة بعدها اغسلي وجهك.

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