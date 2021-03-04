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علاقة على فيس بوك انتهت بـ"جثة في المصرف".. ملابسات مقتل عربي الجنسية بالحوامدية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة رجل أربعيني العمر يحمل جنسية عربية، إذ تبين أنه فلسطيني الجنسية، وأن زوجته وعشيقها وصديقه وراء ارتكاب الجريمة.

وبينت التحريات أن زوجة الضحية ثلاثينية العمر، تعرفت على عشيقها العشريني العمر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حال تواجدها رفقة زوجها وأبنائهما الـ 7، خارج البلاد، ونشبت بينهما علاقة عاطفية.

وأشارت التحريات أنه لدى حضور السيدة رفقة زوجها وأبنائهما، تقابلت مع عشيقها وطلبت منه التخلص من زوجها حتى يتمكنا من الزواج، لكون زوجها دائم التعدي عليها وعلى أطفالها بالضرب.


وواصلت التحريات أنه على إثر ذلك استعان العشيق بصديقه، المقيم بمركز البدرشين جنوب الجيزة، واتفقا على قتل الضحية مقابل مبلغ مالي.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة عربي الجنسية، مقتولا، وملقاة بمصرف بطريق قرية أبو صوير، بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بمصرف بطريق قرية أبو صوير بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة رجل أربعيني العمر، وبها آثار اعتداء بالرأس، وبحوزته كامل متعلقاته، وجواز سفره وتبين أنه عربي الجنسية.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط مكان البلاغ، والطرق المؤدية إليه، إضافة إلى فحص علاقات المجني عليه.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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