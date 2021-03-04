خُصص لتلقي لقاح كورونا.. ما لا تعرفه المركز الطبي بالقطامية



بالتزامن مع تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، من لقاحات كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، اتجهت الأنظار إلى المركز وسر تخصيصه لتلقي اللقاح.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المركز الطبي بالقطامية الذي خصص لتلقي لقاحات كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



شارك في تجارب لقاحات كورونا

يعتبر مركز طبي القطامية أحد المراكز الطبية المتميزة بمحافظة القاهرة والذي شارك في التجارب الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية".



تدشين حملة تطعيم لقاح كورونا

كما انطلقت منه حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.



أحد مراكز تلقي اللقاح

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تابعت تجهيزات المركز الطبي بالقطامية، الذي تم تخصيصه ليصبح أحد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا.



تجهيزات المركز

ووجهت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برفع كفاءة المرافق، وكذلك تجديد الفرش غير الطبي وتجهيز استراحات للمواطنين تشمل كراسي متحركة، حرصًا على خدمة وسلامة كبار السن.



وتفقدت الوزيرة غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية لما بعد التطعيم، وصيدلية المركز.



ويجرى تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بشكل متصل في عدة مراكز على مستوى الجمهورية دون انقطاع حتى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.



وتقوم الدولة حاليًا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.



وكانت وزارة الصحة أطلقت الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات كورونا مطلع الأسبوع الجاري؛ http:www.egcovac.mohp.gov.eg.



وجاءت الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قسطرة مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.



وخصصت وزارة الصحة، مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.