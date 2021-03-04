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28 بحثًا علميًّا و10 ورقات عمل في مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" بالأوقاف

الخميس 04/مارس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف إن إجمالي البحوث العلمية المشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات والجاري 28 بحثا علميا ضمن أعمال مؤتمر “حوار الأديان والثقافات” الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13: 14 مارس الجاري2021م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ثمانية وعشرين بحثًا علميًّا.



أعلنت وزارة عن عقد الدورة التاسعة والثلاثين في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 23 3 2021م، ولمدة ثلاثة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من أئمة القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية )

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

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