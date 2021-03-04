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"خادم السبت وخادم الإنسان" في كلمة البابا تواضروس بجلسة المجمع المقدس

الخميس 04/مارس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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في كلمته في افتتاح الجلسة العامة للمجمع المقدس التي عقدت صباح اليوم بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تناول قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عشر نقاط سمات وصفات نوعين من العاملين في حقل الخدمة الكنسية، النوع الأول أطلق عليه قداسته اسم "خادم السبت" بينما أسمى النوع الثاني باسم "خادم الإنسان".

وإلى أبرز ما جاء في كلمة قداسة البابا:نقرأ معًا من إنجيل معلمنا مرقس الأصحاح الثاني:

"وَاجْتَازَ فِي السَّبْتِ بَيْنَ الزُّرُوعِ، فَابْتَدَأَ تَلاَمِيذُهُ يَقْطِفُونَ السَّنَابِلَ وَهُمْ سَائِرُونَ. فَقَالَ لَهُ الْفَرِّيسِيُّونَ:"انْظُرْ! لِمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي السَّبْتِ مَا لاَ يَحِلُّ؟" فَقَالَ لَهُمْ:"أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ احْتَاجَ وَجَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ؟ كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ اللهِ فِي أَيَّامِ أَبِيَأَثَارَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، وَأَكَلَ خُبْزَ التَّقْدِمَةِ الَّذِي لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَةِ، وَأَعْطَى الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَيْضًا". ثُمَّ قَالَ لَهُمُ:"السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِ. إِذًا ابْنُ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا". (ع ٢٣: ٢٨).

وتابع: في حياة السيد المسيح على الأرض نجد أحداثًا كثيرة تكشف لنا عن مبادئ رحمة تصلح لكل زمان، أحد هذه المبادئ، هو مبدأ "السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِ." والمقصود بالسبت هنا هو "الشئ" أي أن الأشياء جُعِلت لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل الشئ. كلنا آباء نمثل الكنيسة ونحتاج أن نضع هذا المبدأ أمامنا في كل ساعة ويجب أن نعيشه حسب الانجيل. وهناك من يخدم السبت وهناك من يخدم الإنسان. والفارق كبير بين "خادم السبت" وبين "خادم الإنسان".

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