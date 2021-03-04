بيان أمريكي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية: فرصة جديدة لإيران لتبدي التعاون اللازم

أفاد بيان أمريكي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن إيران حصلت الآن على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل.

وقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.

وقال الدبلوماسيون، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.