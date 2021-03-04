Advertisements

بيان أمريكي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية: فرصة جديدة لإيران لتبدي التعاون اللازم

الخميس 04/مارس/2021 - 01:50 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
Advertisements

أفاد بيان أمريكي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن إيران حصلت الآن على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل.

 

وقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.

 

وقال الدبلوماسيون، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيان أمريكي امريكا الاتفاق النووي إيران

أخبار تهمك

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة اقتراب كارتيرون من العودة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات