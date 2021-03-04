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تعرفي على استخدامات الشاي في تلميع الأثاث وإزالة الدهون

الخميس 04/مارس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية استخدامات الشاي في تلميع الأثاث وإزالة الدهون، فلا يمكن الاستغناء عن الشاي في حياتنا اليومية كمشروب أساسي ولكن اليوم نقدم لكم أفضل الطرق للحصول على أثاث نظيف ولامعه والتخلص من الدهون نهائيا عن طريق استخدام الشاي:

تجديد السجاد
قومي برش القليل من مسحوق الشاي على المناطق التالفة من السجاد، واتركيه لمدة لا تزيد عن الـ10 دقائق. ثم نقوم بكنسه بعد ذلك. حيث سيعمل الشاي على امتصاص المواد المُتلِفة للسجاد.

تلميع الأثاث
حضري كوبا من الشاي غير المحلى بالسكر واتركيه يبرد تماما وقومي ببل قطعة من قماش بالشاي ونمسح بها الأثاث، وسنلاجظ نتيجةو مبهرة نظرا لأن أحادي أكسيد الكربون الموجود في الشاي يمنح الخشب مظهراً لامعاً.

إزالة الدهون عن السفرة القماشية
انقعيها مدةتصل لـ20 دقيقة فقط في طبق كبير مملوء بالشاي الساخن غير المحلى. بعد ذلك نخرجها وونقعها بماء ساخن فقط لـ10 دقائق، ثم نغسلها بالماء الفاتر كالمعتاد.

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