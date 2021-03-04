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الحكومة تكشف موعد صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف مجلس الوزراء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 732021، هو الموعد الخاص ‏ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ‏لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر ‏أخرى، تخفيفًا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة‎.‎
 
وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين، للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر ‏الصرف منها، إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم ‏فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا‎.‎
 

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