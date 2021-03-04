مكونات سلطة البروكلي

تريدين إعداد سلطة غير التقليدية والمعتادة يوميا، نقدم لك طريقة تحضير سلطة البروكلي اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها لأفراد اسرتك من خلال اتباعك المقادير وطريقة التحضير التالية:





المقادير

- اللحم : 8 شرائح (بيف مقدد)

- البروكولي : رأس (مقطع زهرات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زبيب : ثلث كوب

- المايونيز : ثلث كوب

- خل البلسمك : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- العسل : 2 ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

قلّبي البيف المقدد في مقلاة على النار حتى يتقرمش، ارفعيه من المقلاة وفتتيه ثم اتركيه جانباً.

قطّعي البروكلي إلى زهيرات وقطّعي الساق إلى قطع صغيرة.

ضعي البروكلي في وعاء التقديم وأضيفي البصل والزبيب.

امزجي المايونيز والخل وقلّبيهم جيداً.

أضيفي العسل، الملح والفلفل إلى مزيج المايونيز وقلّبيه جيداً.

أضيفي مزيج المايونيز إلى مزيج البروكلي وقلّبيهم معاً.

فتتي البيف المقدد على السلطة وقدميها فوراً.