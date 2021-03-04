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لاتيه التمر بالشوكولاتة.. وصفة سهلة التحضير

الخميس 04/مارس/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم وصفة لاتيه التمر بالشوكولاتة، يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بكل سهولة للحصول عليها لذيذة ومذاقها حلو كما تريدين:

المقادير
- حليب : كوب (سائل)
- التمر : 3 حبات
- النسكافيه : ملعقة كبيرة (الخالي من الكافيين)
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة
- الشوكولاتة : 2 قطعة (داكنة)

طريقة التحضير
ضعي الحليب السائل على النار حتى يغلي جيداً.
الحليب وهو ساخن، ضعي الشوكولاتة الداكنة وحركي حتى ذوبانها.
في هذه الأثناء قومي بطحن التمر حتى يصبح كالعجين.
قومي بخلطه مع الحليب والشوكولاتة في الخلاط كي تصبح عجينة التمر غير مرئية مع الخليط.
ضعي ملعقة النسكافيه الخالية من الكافيين وقومي بالخلط.
ضعي القرفة على الوجه، ثم قدميه.

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