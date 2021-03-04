Advertisements

نيمار يلمح لاقترابه من موقعة برشلونة في الإياب

الخميس 04/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
زف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، بشرى سارة لجماهير فريقه قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته العضلية في مباراة كان بكأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد تدربت اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة".

وتابع النجم البرازيلي: "أنا سعيد.. لنستمر في التطور والتحسن".

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره باريس سان جيرمان، يوم 10 مارس الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، قد انتهي بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب كامب نو.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 20 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة اقتراب كارتيرون من العودة إلى الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة بعد ريمونتادا إشبيلية

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

11:45 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات