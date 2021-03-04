نيمار يلمح لاقترابه من موقعة برشلونة في الإياب

زف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، بشرى سارة لجماهير فريقه قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.





ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته العضلية في مباراة كان بكأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي.





وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد تدربت اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة".





وتابع النجم البرازيلي: "أنا سعيد.. لنستمر في التطور والتحسن".





ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره باريس سان جيرمان، يوم 10 مارس الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، قد انتهي بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب كامب نو.



