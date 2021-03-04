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مطالبة برشلونة وريال مدريد بدفع ضرائب متأخرة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
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قالت محكمة أوروبية عليا اليوم الخميس، إن برشلونة وريال مدريد وناديين آخرين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، سيضطرون لدفع ملايين كضرائب متأخرة، وذلك في انتصار للاتحاد الأوروبي في معركته ضد التهرب الضريبي.

وقالت المفوضية الأوروبي في حكمها عام 2016 إن برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا يتمتعون بنسبة ضريبية 25% لأكثر من 20 عاماً، ما يمنحهم ميزة غير عادلة تتجاوز 30% مقارنة بالأندية الأخرى المحترفة.

وأمرت المفوضية الأندية الأربعة، التي تمتعت بنسبة ضريبية أقل لأنه كان يتم معاملتها على أنها منظمات غير ربحية بدلاً من الأندية المحترفة ذات المسؤولية المحدودة، بدفع ما يصل إلى 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار) لكل منها في صورة ضرائب متأخرة.

وطعن برشلونة في وقت لاحق على القرار وحصل على حكم في 2019 يفيد بأن هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لم تثبت وفقاً لأي معيار قانوني أن هذا الإجراء منح ميزة للمستفيدين منه.

واستأنفت المفوضية الأوروبية بعد ذلك أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها وقالت إن المحكمة الأدنى أخطأت في محاولة إثبات تمتع الأندية بميزة اقتصادية.

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