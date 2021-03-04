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دولة أوروبية تتعرض لـ17 ألف زلزال في أسبوع واحد

الخميس 04/مارس/2021 - 02:07 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن دولة آيسلندا، تعرضت الأسبوع الماضي لنحو 17 ألف زلزال صغير، مما يعني أن ثمة كارثة وشيكة أسفل سطح أرض تلك الدولة.

 

وتشير هذه الزلازل الصغيرة إلى احتمال وقوع انفجار بركاني كبير في آيسلندا، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

 

ورغم أن آيسلندا، الدولة الجزيرة، معتادة على الزلازل العرضية، إلا أن الأسبوع الماضي لم يكن عاديا أبدا.

 

وأوضحت وحدات الرصد في آيسلندا، أن منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية تعرضت خلال الأسبوع الماضي لأكثر من 17 ألف زلزال، وصلت قوة أكبر زلزال إلى 5.6 درجة بمقياس ريختر، وحدثت زلزال أخرى أقل شدة بقوة 5.0.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، لم تتسبب الزلازل الكثيفة إلا بأضرار طفيفة حتى الآن، تمثل بشقوق بسيطة في بعض الطرق والصخور.

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دولة أوروبية اسبوع واحد أيسلندا 17 الف زلزال

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